Мемориал «Разорванное кольцо» и Коккорево свяжут новой дорогой

Дорога по берегу Ладожского озера в сторону деревни Коккорево будет отремонтирована. Укладка асфальта начнется уже в апреле.
Работы будут проводиться на трехкилометровом участке и должны закончиться к концу июня. Изношенный гравийный участок дороги станет асфальтовым, также будут укреплены обочины.
Благодаря ремонту жители смогут забыть про неудобства, связанные с выездом в сторону шоссе Санкт-Петербург — Морье. Это особенно важно весной и летом, когда количество машин в сторону Ладожского озера сильно растет, — поделился глава дорожного комитета Ленобласти Денис Седов.
В рамках дорожного нацпроекта во Всеволожском районе также запланированы ремонты участков региональных трасс между Сертолово и Агалатово,а также от Щеглово в сторону бывшего «Северного полукольца». Кроме того будут отремонтированы магистрали от Кудрово до Колтушского шоссе и Юкки — Кузьмолово.
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