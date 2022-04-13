Минтруд: беженцы с Украины и ЛДНР имеют право на пенсию в России

Министерство труда РФ объяснило, кто из беженцев сможет иметь право на получение пенсии в стране.

Ведомство опубликовало документ, который разъясняет, кто из покинувших территорию Украины и Донецкой и Луганской республик сможет получать пенсионные выплаты в России.

Так, данную возможность смогут реализовать следующие категории людей:

граждане России;

иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории России;

лица, имеющие статус беженца.

При определении прав на пенсию россиян, прибывших из Донецкой и Луганской республик, учитывается стаж, приобретенный на территории Украинской ССР, Украины, ДНР и ЛНР до 20 февраля 2022 года, а для конвертации пенсионных прав — до 1 января 2002 года.

Также людям со статусом беженца или вынужденного переселенца могут назначить пенсию в соответствии в российским законодательством.