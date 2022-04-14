Шествие Бессмертного полка пройдет в традиционном формате

Шествие «Бессмертного полка» пройдет в очном формате в 2022 году.

По словам сопредседателя Центрального штаба Общероссийского общественного движения (ООД) «Бессмертный полк России» Сергея Макарова, «в этом году мы, сплотившись в едином порыве, <…> пройдем с портретами своих родных и близких». Участники шествия обязательно вспомнят всех, кто добыл победу ценой своей жизни, своим отношением к Родине.

Зампред комитета ГосДумы по развитию гражданского общества, Председатель Волонтёров Победы Ольга Занко (Амельченкова) подчеркнула, что в период санкций и беспрецедентного давления важно помочь тем, кто в силу разных обстоятельств не сможет принять участие в шествии:

— Мы обращаемся к соотечественникам, которые в силу разных причин в этом году не смогут принять участие в Бессмертном полку: присылайте на наш электронный адрес bp@vsezapobedu.com портрет своего Героя, его ФИО, а также родной город или памятное для него место в России — и он пройдёт в Бессмертном полку. Наши отделения есть по всей стране. Мы сделаем это с большим уважением к нашей общей истории и к нашим Героям, — заявила Занко.