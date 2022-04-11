В Ленобласти проходит Всероссийская акция «Неделя без турникетов»

Предприятия Ленобласти открывают свои двери для школьников, студентов и безработных с 11 по 15 апреля

«Неделя без турникетов» это ежегодная всероссийская акция (проводится в третью неделю апреля и октября), которая представляет собой один из элементов широкомасштабного профориентационного проекта «Работай в России!». Участников акции ждут экскурсии по производствам и организациям, общение с сотрудниками и мероприятия для определения будущей профессии.

В этом году гостей примут «Пикалевский цемент», «Апатит», «Сясьский ЦБК», «Выборгский судостроительный завод», «Тихвинский вагоностроительный завод», «ЛАЭС-Концерн Росэнергоатом» и другие.

Отметим, что сегодня в банке вакансий Ленобласти – 55,9 тысяч предложений от работодателей региона. Большая часть – 80% – вакансии по рабочим профессиям, 20% – по профессиям инженерно-технических работников и служащих.

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Напомним, что сегодня все филиалы центров занятости населения в Ленобласти ведут прием посетителей и оказывают весь перечень услуг: помощь в подаче заявления на портал «Работа в России», постановка на учёт, поиск подходящей работы, выдача справок и другие. Контакты филиалов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти.

Важная информация, контакты, образцы документов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти и в соцсетях Биржи труда. Для консультации граждан организована круглосуточная «горячая линия» Биржи труда 8 (800) 350-47-47. Также телефоны горячей линии есть во всех районных филиалах биржи труда. С 2022 года стал доступен Telegram канал: подписаться на канал можно по ссылке или найти «Трудовые Будни» в приложении.