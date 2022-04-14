Как в зоопарк сходили: в Сланцевском районе косуля попала на видео

Через несколько километров автолюбителю попалась лиса.

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По информации сообщества ВК Сланцы — не тапки, между Сижно и Попковой Горой косуля попала на видео.

Еще через пару километров дорогу перебежала лисица.

— Пока домой ехали, как в зоопарк сходили, — написал автор поста.