Как в зоопарк сходили: в Сланцевском районе косуля попала на видео

Через несколько километров автолюбителю попалась лиса.
По информации сообщества ВК Сланцы — не тапки, между Сижно и Попковой Горой косуля попала на видео.
Еще через пару километров дорогу перебежала лисица.
— Пока домой ехали, как в зоопарк сходили, — написал автор поста.
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30.03.2022 1545