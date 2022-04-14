У жителей Ленобласти и Петербурга «Электровесна» соберет ненужную технику

Автор: Анастасия Щербакова
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В Санкт-Петербурге и Ленинградской области пройдет акция «Электровесна» по сбору неисправной техники. 

В пунктах приёма можно будет принести неисправную любую технику весом до 20 кг. Вся отработавшие девайсы отправят на переработку. При этом, волонтеры советуют не приносить рабочую технику кроме мобильных телефонов. Их отдадут в благотворительную организацию «Ночлежка».

В Северной столице сбор пройдёт 16 апреля, в субботу. Пункты приема будут открыты в девяти районах города. Они представлены на изображении ниже.

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Фото: экодвижение «РаДельный Сбор»

В Ленобласти акция пройдет в течение нескольких дней в семи городах 16, 23, 30 апреля, а также 7 мая.

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Фото: экодвижение «РаДельный Сбор»
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