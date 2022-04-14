ВСУ нанесли удар по поселку в Брянской области. Пострадало 7 человек

Поселок Климово в Брянской области был обстрелян силами ВСУ. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Украинские военные обстреляли поселок Климово. Среди местных жителей есть пострадавшие, сообщает губернатор региона Александр Богомаз 14 апреля.

Сегодня ВСУ обстреляли пгт Климово. В результате обстрела пострадали два жилых дома, среди жителей есть пострадавшие. На месте работают соответствующие службы, МЧС, — заявил глава Брянской области.

Незадолго до этого происшествия, ВСУ также нанесли удары из минометов по погранпункту «Новые Юрковичи», где в этот момент находилось более 30 беженцев, направляющихся в Россию.

Ранее Минобороны РФ пригрозило Украине жестким ответом на попытки атаковать границу России. Судя по происходящему, ВСУ не намерены следовать предупреждению.