Минобороны РФ пригрозило Украине жестким ответом на попытки атаковать границу России

Оборонное ведомство РФ ударит ракетами по Киеву, если украинская сторона продолжит проводить диверсии на границе России.

tg-канале Минобороны РФ. Если такие случаи продолжатся, то Вооруженными Силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась, — указано вМинобороны РФ.

Речь идет о сегодняшнем обстреле пограничного пункта в Курской области. Также две недели назад вертолеты ВСУ пересекли границу России и Украины в Белгородской области. Последствием диверсии стал крупный пожар на нефтебазе в Белгороде.