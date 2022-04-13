Минобороны РФ пригрозило Украине жестким ответом на попытки атаковать границу России

Оборонное ведомство РФ ударит ракетами по Киеву, если украинская сторона продолжит проводить диверсии на границе России.
Если такие случаи продолжатся, то Вооруженными Силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась, — указано в tg-канале Минобороны РФ.
Речь идет о сегодняшнем обстреле пограничного пункта в Курской области. Также две недели назад вертолеты ВСУ пересекли границу России и Украины в Белгородской области. Последствием диверсии стал крупный пожар на нефтебазе в Белгороде.
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