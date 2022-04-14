«Не нужны нам ваши евро»: Дрозденко расскажет о новых вызовах и о том, как регион выходит на новый уровень

Губернатор Ленинградской области даст эксклюзивное интервью нашим коллегам из ЛенТВ24 уже сегодня, 14 апреля, в 19:40.

В эксклюзивном интервью генеральному директору ЛенТВ24 Олегу Черных глава региона Александр Дрозденко расскажет о новом векторе развития области и что ей придется преодолеть на пути к благополучию.

Интервью на телеканале покажут сегодня, 14 апреля, в 19:40, сразу после программы «Акценты». Также встречу с губернатором покажут и на сторонних платформах телеканала. Например, в Telegram.