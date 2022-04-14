В Ленобласти выбрали лучших «Экспортеров года»

По итогу 2021 года семь региональных предприятий стали победителями регионального этапа всероссийского конкурса «Экспортер года»
Премия присуждается в Ленобласти уже третий раз компаниям из числа малого и среднего бизнеса, достигшим наибольших успехов в ведении несырьевого неэнергетического экспорта. В этом году награды вручены в семи номинациях.
— экспортером года в сфере промышленности стала компания из Тосненского района «Аттика Логистика»;
– компания «Гласс Систем» из Всеволожского района – победила в номинации «Экспортер года в сфере высоких технологий»;
— предприниматель Владимир Вотрин из Выборга, занимающийся VR технологиями и разработкой компьютерных игр, стал экспортером года в сфере услуг;
— «Прорыв года» — компания «Полифас — Экспорт» из Гатчинского района;
— экспортером года в сфере пищевой промышленности стал производитель продуктов питания из Гатчинского района «ТД Энергон Рус»;
— звание «Женщина-экспортер» получила Лилия Егорова, руководитель компании «Копорский Иван-Чай» из Кингисеппского района.
Конкурс проводится в рамках регионального проекта «Системные меры содействия международной кооперации и экспорта» и национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти работает Центр поддержки экспорта, который проводит семинары для предпринимателей, ведущих или планирующих поставки продукции за рубеж. На сайте Центра легко найти как саму услугу со всеми подробностями, так и два документа, которые нужно заполнить: заявку на услугу и анкету получателя услуги.
По итогам 2020 года при поддержке Центра поддержки экспорта Ленобласти 65 малых и средних предприятий заключили 103 экспортных контракта. Продукция экспортировалась в 28 стран мира, среди которых Австралия, США, Канада, Норвегия, Армения. Общий объем поддержанного экспорта за год составил 31,9 млн долларов при плановом показателе в 14 млн долларов. Общий объем поддержанного экспорта за 2020 год составил 31,9 млн долларов.