В Ленобласти выбрали лучших «Экспортеров года»

По итогу 2021 года семь региональных предприятий стали победителями регионального этапа всероссийского конкурса «Экспортер года»

«Несмотря на то, что сегодня ограничен экспорт в Евросоюз и закрыта часть рынков, наша задача – не сбавлять обороты и воспользоваться новыми возможностями. Сегодня мы вручаем премии за те достижения, которые были в прошлом году, и пусть эти лидеры экспорта станут ориентирами для компаний в 2022 году», – отметил зампред правительства Ленобласти – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

Премия присуждается в Ленобласти уже третий раз компаниям из числа малого и среднего бизнеса, достигшим наибольших успехов в ведении несырьевого неэнергетического экспорта. В этом году награды вручены в семи номинациях.

— экспортером года в сфере промышленности стала компания из Тосненского района «Аттика Логистика»;

– компания «Гласс Систем» из Всеволожского района – победила в номинации «Экспортер года в сфере высоких технологий»;

— предприниматель Владимир Вотрин из Выборга, занимающийся VR технологиями и разработкой компьютерных игр, стал экспортером года в сфере услуг;

— «Прорыв года» — компания «Полифас — Экспорт» из Гатчинского района;

— экспортером года в сфере пищевой промышленности стал производитель продуктов питания из Гатчинского района «ТД Энергон Рус»;

— звание «Женщина-экспортер» получила Лилия Егорова, руководитель компании «Копорский Иван-Чай» из Кингисеппского района.

Конкурс проводится в рамках регионального проекта «Системные меры содействия международной кооперации и экспорта» и национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти работает Центр поддержки экспорта, который проводит семинары для предпринимателей, ведущих или планирующих поставки продукции за рубеж. На сайте Центра легко найти как саму услугу со всеми подробностями, так и два документа, которые нужно заполнить: заявку на услугу и анкету получателя услуги.

По итогам 2020 года при поддержке Центра поддержки экспорта Ленобласти 65 малых и средних предприятий заключили 103 экспортных контракта. Продукция экспортировалась в 28 стран мира, среди которых Австралия, США, Канада, Норвегия, Армения. Общий объем поддержанного экспорта за год составил 31,9 млн долларов при плановом показателе в 14 млн долларов. Общий объем поддержанного экспорта за 2020 год составил 31,9 млн долларов.