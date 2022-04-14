Минтруд объяснил, почему маткапитал нельзя тратить на ремонт и лечение

Минтруд: в законе нет определения «ремонт», а медицинское обеспечение граждан — обязанность государства.

Замглавы Минтруда Ольга Баталина объяснила причины, по которым материнский капитал нельзя направить на ремонт жилья или потратить на лечение.

Говоря о возможности использовать маткапитал на ремонт, Баталина отметила, что в жилищном законодательстве нет такого понятия.

Что мы будем оплачивать материнским капиталом, если у нас нет сегодня такого понятия, как ремонт, если он ничем не нормирован… чтобы потом мы могли сказать: а мы на это потратили маткап или нет, вы же с чем-то это должны будете сверить, а с чем? Если ремонта нет, как понятия, если он не нормирован», — рассуждает замглавы ведомства.

В случае оплаты медобслуживания Баталина подчеркнула, что в стране и так обеспечено бесплатное медицинское лечение. Использование выплаты в эти целях сродни переносу «обязательств государства на плечи гражданина».

Кроме того, порталу РИА Новости она также заявила, что против включать эти две категории в дальнейшее расширение использования выплаты.

Чего точно нельзя, как мне представляется, допускать при расширении направлений использования маткапа: нельзя средствами гражданина дублировать те обязательства, которые перед гражданином уже несет государство, — сказала Баталина.