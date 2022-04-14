Дрозденко напутствовал глав муниципалитетов: Работать, работать и работать

Губернатор Ленобласти на Совете муниципальных образований региона мотивировал глав администраций продолжать трудиться на благо территорий.

Сегодня, 14 апреля, в Гатчинском районе проходит XVIII общее собрание Ассоциации «Совет муниципальных образований Ленинградской области».

«Призываю продолжать решать насущные вопросы своих территорий. Работать, работать и работать. Никто, кроме нас с вами, не обеспечит стабильность и развитие – ни в маленьком муниципалитете, ни на территории всего региона. Будущее Ленобласти зависит от нас. Для нас очень важно, чтобы мы сами выполняли взятые на себя обязательства – и мы, и вы.», – заявил глава региона.