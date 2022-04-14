В России пройдет внеплановая индексация соцвыплат, пенсий и МРОТ

Помощник президента РФ: в России готовится индексация пенсий, МРОТ и соцвыплат.

В ближайшее время в стране внепланово проиндексируют пенсии, МРОТ и другие социальные выплаты. Об этом рассказал помощник президента Максим Орешкин в эфире телеканала «Россия 1«.

Уже принято решение провести внеплановую индексацию прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда, пенсий, других социальных платежей. Сейчас коллеги из правительства как раз подготавливают конкретные параметры такого повышения. Я думаю, в ближайшее время это будет объявлено и такая индексация произойдет , — рассказал Орешкин.