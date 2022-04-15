Неизвестный передал тикающую пачку денег с проводами кассиру банка в Петербурге

По информации ivbg.ru, 14 апреля около 17:00 в банк на Магазейной улице в Пушкинском районе Санкт-Петербурга пришлось эвакуировать из-за посетителя, который передал кассиру тикающую пачку банкнот с проводами, после чего убежал.

Мужчина заявил о желании обменять валюту. Кассир выдвинула лоток, в который он положил пачку денег. Когда сотрудница банка задвинула его к себе, мужчина сказал, что это самодельное взрывное устройство (СВУ), и скрылся.

Персонал и клиентов банка эвакуировали. Пачка оказалась билетами банка приколов, а СВУ – муляжом. Взрывотехники убедились, что провода, часы и элементы питания не представляют опасности. Мужчину разыскивают.