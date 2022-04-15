Собственная база образцов жизненно важных лекарств появится в России

Разработчики смогут получить грантовую поддержку.
Фармацевтические компании разработают эталонные образцы лекарств из списка жизненно важных. Они необходимы для сравнения действующих веществ препаратов на всех стадиях производства, сообщает пресс-служба правительства России.
Разработчики смогут получить грантовую поддержку.
В 2022 году планируется начать работу по созданию не менее 300 образцов препаратов. На первом этапе на эти цели будет выделено 300 млн рублей.
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