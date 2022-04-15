Бюджет Ленобласти софинансирует детские выплаты

Из бюджета региона выделят 1 млрд 683 млн рублей на выплаты малоимущим семьям с детьми от 8 до 17 лет в 2022 году

Депутаты Законодательного собрания Ленобласти приняли изменения в «Социальный кодекс Ленинградской области», согласно которым регион софинансирует в размере 49% объем выплат малоимущим семьям с детьми от 8 до 17 лет в 2022 году.

Напомним, что решение о новой выплате семьям с детьми в возрасте от 8 до 16 лет было принято президентом России. Размер пособия будет зависеть от установленного в регионе прожиточного минимума на детей. Выплата предоставляется, если ребенок — гражданин РФ, постоянно проживает на территории страны, а размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в регионе. В Ленобласти он составляет 12 398 рублей.