Рособрнадзор сообщил о публикации результатов ЕГЭ на портале госуслуг

Речь идёт о школьниках, которые будут сдавать единые госэкзамены в конце нынешнего учебного года.
— Получить данные можно после авторизации на портале в разделе «Документы», в подразделе «Образование» либо через мобильное приложение госуслуг, — сообщает пресс-служба ведомства.
Данные по досрочному периоду ЕГЭ сейчас загружаются. Основной этап сдачи состоится с 26 мая по 2 июля.
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