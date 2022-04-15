Рособрнадзор сообщил о публикации результатов ЕГЭ на портале госуслуг

Автор: Александр Селиванов
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Речь идёт о школьниках, которые будут сдавать единые госэкзамены в конце нынешнего учебного года.

— Получить данные можно после авторизации на портале в разделе «Документы», в подразделе «Образование» либо через мобильное приложение госуслуг, — сообщает пресс-служба ведомства.

Данные по досрочному периоду ЕГЭ сейчас загружаются. Основной этап сдачи состоится с 26 мая по 2 июля.

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15.04.2022 46
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