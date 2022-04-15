Лучше всего пенсию провести на Камчатке, Костромской области, Москве и Петербурге — исследование

В России названы самые благоприятные регионы для жизни людей пенсионного возраста.

Наиболее благоприятные условия жизни для людей в возрасте — в Камчатском крае, Костромской области, Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе и ЯНАО. Хуже всего — в Алтайском и Забайкальском краях, Оренбургской области, Республике Алтай и Томской области.

Как отметили авторы исследования — аналитики проекта «Если быть точным» — в каждом из упомянутых субъектов не решена проблема бедности пенсионеров, недостаточно сформированы условия для занятости и невысокая ожидаемая продолжительность жизни без инвалидности.

К началу 2021 года численность россиян в возрасте 55 лет и старше составляла 43,3 млн человек, из них 36,9 млн человек — в возрасте старше трудоспособного, напоминает газета «Коммерсант».

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Среди самых «старых» регионов, в которых доля населения в возрасте от 55 лет находится в диапазоне 35-36%, — Тамбовская, Пензенская и Тульская области. Среди наиболее «молодых» — Дагестан, Ингушетия, Чечня, а также Республика Тыва и Ямало-Ненецкий автономный округ.