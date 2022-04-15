Двое жителей Ленобласти попались полиции Татарстана с 1,5 кг наркотиков

Наркоторговцы из 47-го региона собирались расширить область сбыта и отправились за тысячи километров от дома. В Набережных Челнах их задержали.

СМИ республики Татарстан публикуют видео с двумя задержанными полицией жителями Ленобласти. Они направлялись в Уфу для сбыта 1,5 кг «синтетики», однако в Набережных Челнах их машину остановили.

На видеокадрах двое ленинградцев робко признаются сотруднику ДПС, что в их автомобиле могут быть наркотики. При досмотре предположение подтвердилось. Теперь наркосбытчикам грозит строгое наказание — от 15 лет лишения свободы и вплоть до пожизненного.