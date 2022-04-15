Прибыль от продаж составила 100,4 млн рублей, чистая прибыль – 54 млн рублей.

По итогам 2021 года выручка китайского сервиса коротких видео TikTok в России (юрлицо ООО «Тикток рус») достигла 3,3 млрд руб. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные аналитической системы «Спарк». За год прибыль от продаж составила 100,4 млн руб., чистая прибыль — 54 млн руб.

Динамика по отношению к 2020 году не даётся из-за того, что российское юрлицо было зарегистрировано в конце марта 2020 года. За неполный 2020 год компания заработала 51 млн руб., чистая прибыль составила 11,2 млн руб.

По данным «Спарк», 99,99% «Тикток рус» принадлежит сингапурской TikTok Pte. Ltd., 0,01% у британской TikTok Information Technologies UK Limited.

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