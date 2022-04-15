Стало известно, сколько заработал Владимир Путин за год

Президент РФ Владимир Путин подал ежегодную декларацию о доходах. Согласно документу, глава государства заработал 10,2 миллиона рублей.

Соответствующая информация размещена на сайте Кремля 15 апреля. Президент РФ в 2021 году задекларировал 10,2 миллиона рублей, что почти на 200 тысяч больше, чем годом ранее.

В декларации Владимира Путина по-прежнему скромно — две квартиры площадью 77 и 153,7 квадратных метров и гараж. Также задекларированы два автомобиля и прицеп: ГАЗ М21, «Нива» и прицеп «Скиф».

При этом, в 2020 году Путин заработал 9,994 млн рублей, а в 2019-м — 9,726 млн.