Также в этот город не будет вылетов из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Казани, Красноярска, Перми, Уфы и Челябинска.
Ограничение будет действовать с июня по сентябрь этого года, сообщает пресс-служба авиакомпании. Клиенты отменённых рейсов автоматически получат полный возврат денег за билеты, купленные на сайте перевозчика.
Как сообщили в авиакомпании, такое решение было принято в связи с производственной необходимостью и под влиянием совокупности внешних факторов.
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