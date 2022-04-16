«Эшелон борьбы с НАТО»: петербуржец и его необычный груз в прицепе засветился на КАД

Очевидцы поделились кадрами транспортируемой по КАД артиллерийской пушки при помощи минивэна и прицепа.
Фотографиями неприкрытой в движущемся прицепе ЗиС-3 поделился пользователь в соцсетях. По словам автора фото, такую картину он наблюдал минувшим вечером, 16 апреля. «Эшелон борьбы с НАТО» двигался по КАД, что сильно удивило остальных участников движения.
Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Клим Ворошилов
Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург
Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург
Теперь пользователи гадают, куда может следовать трофей — в ДНР или прямиком на НАТО. Впрочем, большая часть комментаторов сходится во мнении, что пушка везется на реконструкцию какого-либо исторического события. Как никак, совсем скоро страна отметит День Победы.
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