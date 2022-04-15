В Ленобласти будет работать первый в России «цифровой спецназ»

Автор: Анастасия Щербакова
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Глава Всеволожского района приглашает вступить в созданный им «цифровой спецназ». Данное «формирование» — ответ на украинские фейки.

Андрей Низовский на своей странице в ВК опубликовал пост, в котором поделился о наболевшем — о массовых фейках, транслируемых Украиной. В ответ на это глава Всеволожского района рассказал о «Всеволожском цифровом спецназе«.

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Если ты патриот, поддерживаешь свое государство, наших парней на спецоперации и тебе есть что ответить фашистам, добро пожаловать во Всеволожский цифровой спецназ. Заходите в группу, все инструкции внутри, — указывает чиновник у себя в ВК.

По словам Андрея Низовского, задачей для тех, кто вступит в ряды объединения,  станет публикация комментариев к новостям, которые появляются в интернете. Глава района не скрывает, что проект — результат творческой работы его коллектива. Однако настрой у команды, судя по всему, серьезный.

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