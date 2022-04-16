Пьяный виновник смертельного ДТП под Куйвози может отправиться в колонию

Мужчине, устроившему жуткую аварию прошлым летом во Всеволожском районе, предъявлено обвинение.

В отношении водителя ВАЗ-2115 было возбуждено уголовное дело. За пьяную езду с тяжелыми последствиями в августе прошлого года его заключили под стражу. Накануне, 15 апреля, стало известно, что расследование уже завершено, а обвинительное заключение направлено в суд.

Напомним, в результате происшествия в тот злополучный вечер погиб сидевший спереди пассажир ВАЗ-2115, второй мужчина, находившийся сзади, получил тяжёлые травмы.