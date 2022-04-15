Три города Ленобласти окажутся под угрозой паводков в ближайшие несколько дней

МЧС предупреждает о критическом подъеме уровня воды в реках Ленобласти. В зоне подтоплений может оказаться Тихвин, Тосно и Любань.

Об этом региональный МЧС сообщает вечером, 15 апреля.

Так, 16 и 17 апреля уровень воды реки достигнет опасной отметки в 500 см над нулем поста при таком показатели затопления неминуемы.

В ближайшие три дня уровень воды также поднимется в реке Тосна. Показатель составит 530 см над нулем поста, что станет причиной паводков на огородах и хозяйственных постройках в Тосно.

Последним населенным пунктом, который подвергнется затоплениям станет город Любань. Всему виной — подъем воды в реке Тигода с 16 по 19 апреля. Уровень реки составит в этот период порядка 470 см.