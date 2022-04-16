Основатель ВК и Telegram Павел Дуров просит не называть его российским бизнесменом

Как пишет Forbes, Павел Дуров открещивается от упоминаний его, как гражданина России.
Некоторые бизнесмены из России, среди которых и Павел Дуров, в последние месяцы просят не называть их гражданами РФ, поскольку имеют иностранное гражданство, передает Forbes.
После четырех лет пребывания в списке граждан России Дуров, проживающий в Дубае, где базируется Telegram, захотел, чтобы стало известно, что в прошлом году он стал гражданином Франции, — пишет издание.
С похожими просьбами выступали и другие миллиардеры. Например, сооснователь компании-разработчика видеоигр Playrix Игорь Бухман заявил, что он гражданин Израиля.
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16.04.2022 173