Основатель ВК и Telegram Павел Дуров просит не называть его российским бизнесменом

Как пишет Forbes, Павел Дуров открещивается от упоминаний его, как гражданина России.

Некоторые бизнесмены из России, среди которых и Павел Дуров, в последние месяцы просят не называть их гражданами РФ, поскольку имеют иностранное гражданство, передает Forbes.

После четырех лет пребывания в списке граждан России Дуров, проживающий в Дубае, где базируется Telegram, захотел, чтобы стало известно, что в прошлом году он стал гражданином Франции, — пишет издание.

С похожими просьбами выступали и другие миллиардеры. Например, сооснователь компании-разработчика видеоигр Playrix Игорь Бухман заявил, что он гражданин Израиля.