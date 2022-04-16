Депутат из Ленобласти в очередной раз обогнал по заработку первых лиц страны

Депутат Госдумы Сергей Петров за прошлый год заработал 69,2 млн рублей. Для сравнения, президент РФ Владимир Путин задекларировал скромные 10,2 млн рублей.

Доход депутата Госдумы Сергея Петрова в 2021 году составил чуть больше 69 млн рублей. Его супруга, в свою очередь, ушла в значительный отрыв с доходом в 239 млн рублей. Это следует из данных, публикуемых на сайте Государственной Думы о доходах парламентариев. Известно, что семья Петрова владеет строительной группой «СВП-Инвест».

Сергей Петров часто занимает лидирующие позиции по ежегодным заработкам среди своих , представляющих Ленобласть.

Доход коллег-депутатов, представляющих Ленобласть, намного скромнее. Например, Светлана Журова задекларировала 12,9 млн рублей, Сергей Яхнюк – 8,8 млн рублей, а Ольга Амельченкова только 4,5 млн рублей заработка.