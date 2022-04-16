Человеческие останки в свитере и сапогах нашли под Красным Бором

В Тосненском районе найдено, предположительно, истлевшее тело мужчины. Останки могут лежать еще со времен войны.

Об этом сообщают правоохранительные органы в субботу, 16 апреля.

Как стало известно, минувшим днем, 15 апреля, в полицию Тосно поступило сообщение о найденных человеческих костях в шалаше в поселке Красный Бор. Предварительно известно, что останки могут принадлежать пожилому мужчине. На него были надеты резиновые сапоги, брюки, коричневый свитер и синяя куртка.

Данные и причины смерти неизвестного устанавливает медицинская экспертиза. По данным наших источников, тело могло оставаться в шалаше со времен Великой Отечественной.