Человеческие останки в свитере и сапогах нашли под Красным Бором

В Тосненском районе найдено, предположительно, истлевшее тело мужчины. Останки могут лежать еще со времен войны.
Об этом сообщают правоохранительные органы в субботу, 16 апреля.
Как стало известно, минувшим днем, 15 апреля, в полицию Тосно поступило сообщение о найденных человеческих костях в шалаше в поселке Красный Бор. Предварительно известно, что останки могут принадлежать пожилому мужчине. На него были надеты резиновые сапоги, брюки, коричневый свитер и синяя куртка.
Данные и причины смерти неизвестного устанавливает медицинская экспертиза. По данным наших источников, тело могло оставаться в шалаше со времен Великой Отечественной.
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16.04.2022 72