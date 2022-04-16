В Лужском районе «нечто» спровоцировало столкновение военного грузовика и кроссовера с фурой — видео

На федеральной трассе «Псков» в Лужском районе произошла серьезная авария. Фура улетела в кювет, кроссовер и военный ЗиЛ — всмятку, однако виновник ДТП на видео не попал.

Очевидцы делятся кадрами происшествия на участке федеральной трассы, пролегающий через Лужский район Ленобласти. Судя по кадрам, один из грузовиков был военным. От силы удара у него вырвало мост с передними колесами.

Фура с прицепом после встречного удара с белым кроссовером вылетела в кювет. По информации ivbg.ru, в происшествии пострадало два человека. Их состояние пока неизвестно.

Несмотря на наличие записи с видеорегистратора, на которой зафиксирован момент столкновения, до конца не ясно, что произошло. Вероятно, в кадр не попал непосредственный виновник столкновения, который скрылся. Разбираться в этом будут профильные ведомства.