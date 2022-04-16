Штрафы для зацеперов в России увеличили в 40 раз

Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за опасный метод передвижения на железнодорожном транспорте.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации 16 апреля.

Сумма штрафа для зацеперов не менялась с момента принятия первоначальной редакции КоАП, то есть — 20 лет. Все это время максимум, что грозило последователям этого движения — штраф в размере 100 рублей.

Согласно новому закону, теперь повышается денежное взыскание за передвижение на поездах с внешней стороны, в том числе на крышах и переходных площадках. Штраф будет составлять от двух тысяч до четырех тысяч рублей.