В Невском районе Петербурга найдено тело младенца

Тело новорожденного ребенка было обнаружено у водоема рядом с улицей Бадаева.
Трагедия произошла в Невском районе Санкт-Петербурга утром субботы, 16 апреля. Неизвестные завернули малыша в полотенце и оставили так на берегу пруда.
По данным «РЕН-ТВ», тело ребенка обнаружили при уборки прибрежной зоны водоема. Младенец лежал в районе улицы Бадаева. Обстоятельства случившегося пока неизвестны.
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16.04.2022 63