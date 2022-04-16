В Невском районе Петербурга найдено тело младенца

Тело новорожденного ребенка было обнаружено у водоема рядом с улицей Бадаева.

Трагедия произошла в Невском районе Санкт-Петербурга утром субботы, 16 апреля. Неизвестные завернули малыша в полотенце и оставили так на берегу пруда.

По данным «РЕН-ТВ», тело ребенка обнаружили при уборки прибрежной зоны водоема. Младенец лежал в районе улицы Бадаева. Обстоятельства случившегося пока неизвестны.