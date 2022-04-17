Мошенники с вредоносными приложениями и звонками вернутся в ближайшее время — Сбербанк

В России в ближайшее время ожидается возврат мошенников к техническим атакам, в числе которых схемы с вредоносными приложениями, рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Ряд российских крупнейших банков, в том числе Сбербанк и ВТБ, попали под блокирующие санкции некоторых стран Запада. Данные ограничения предполагают блокировку активов банков в этих странах и запрет резидентам этих государств вести с ними бизнес. В результате приложения банков убрали из Apple Store и Google Play. Об этом сообщает РИА Новости.

— Да, потому что колоссальные деньги, которые крутятся в этой индустрии, постоянно заставляют мошенников придумывать новые схемы обмана. Высока вероятность, что мошенники вернутся к техническим средствам атаки на граждан: начнут создавать поддельные вредоносные приложения и размещать ссылки на их скачивание, — ответил Кузнецов на вопрос о том, следует ли ждать в ближайшее время всплеска активности злоумышленников.

По его словам, в настоящее время на различных сайтах появились сообщения о продаже смартфонов с установленным приложением Сбербанка, обновленным до последней версии.