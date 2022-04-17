Фотограф запечатлел красавицу луну в небе над Петербургом

Над Северной столицей вечером взошла Розовая луна.

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Фотографу удалось заснять красавцу луну в небе над Задним Створным маяком в Санкт-Петербурге. Кадры были опубликованы в сообществе Астро Фото Болото.

На фото луну видно, как на ладони. Подписчиков телеграм-канала поздравили с полнолунием.

Источник: https://t.me/astrophotoboloto Источник: https://t.me/astrophotoboloto Источник: https://t.me/astrophotoboloto Источник: https://t.me/astrophotoboloto Источник: https://t.me/astrophotoboloto Источник: https://t.me/astrophotoboloto