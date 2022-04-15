В небе над Ленобластью заметили световой лес и лунное гало — фото

Автор: Александр Селиванов
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Накануне жители Ленобласти стали свидетелями уникального природного явления — гало.

В небе над Ленобластью заметили световой лес и лунное гало — фото природа, Ленобласть, галоИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
В небе над Ленобластью заметили световой лес и лунное гало — фото природа, Ленобласть, галоИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
В небе над Ленобластью заметили световой лес и лунное гало — фото природа, Ленобласть, галоИсточник: https://t.me/astrophotoboloto

Фотографиями с эффектным «солнечным кругом» горожане поделились в телеграм-канале Астро Фото Болото.

Гало — это уникальное атмосферное оптическое явление. Зимой такие радужные круги вокруг солнца можно наблюдать при ярком солнце, морозе и высокой влажности.

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04.04.2022 238
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