В небе над Ленобластью заметили световой лес и лунное гало — фото

Накануне жители Ленобласти стали свидетелями уникального природного явления — гало.
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Фотографиями с эффектным «солнечным кругом» горожане поделились в телеграм-канале Астро Фото Болото.
Гало — это уникальное атмосферное оптическое явление. Зимой такие радужные круги вокруг солнца можно наблюдать при ярком солнце, морозе и высокой влажности.
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04.04.2022 238