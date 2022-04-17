В Ленобласти за последние сутки COVID-19 подтвердился у 138 человек

Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 17 апреля.

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 138 человек.

За минувшие сутки в Ленобласти от коронавируса выздоровели 192 человек. 9 жителей региона госпитализированы.

Отмечается, что за сутки один человек скончался в результате болезни.