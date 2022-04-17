Стало известно, куда жители Ленобласти отправятся на майские праздники

Около 40% россиян проведут майские праздники на отечественных курортах.

По словам экспертов, на майские праздники жители Ленобласти предпочли событийный и городской туризм зарубежным направлениям.

При этом востребованными направлениями для отдыха на майских праздниках стали южные отечественные курорты.

Отмечается, что в этом году жителей и гостей региона будут привлекать на фермерские хозяйства, национальные культурные фестивали, мастер-классы по изучению самобытных промыслов и ремесел и это не весь список мероприятий.