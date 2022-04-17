В Ленобласти за лето отремонтируют семь мостов

Пять мостов ждет типовой ремонт, а 2 – капитальный.
В сообществе «Дороги Ленинградской области» во «ВКонтакте» появилась информация о том, что за лето в регионе отремонтирую семь мостов.
Так будут отремонтированы:
- Мост через Гороховку. Выборгский район, дорога — Советский — Дятлово — Молодежное — Верхне-Черкасово.
- Мост через Лемовжу.
- Волосовский район, дорога Хотнежа — Сосницы.
- Мост через Черенку. Бокситогорский район, дорога Пикалево — Струги – Колбеки.
- Мост через Чёрную. Ломоносовский район, дорога Ропша — Марьино.
- Мост через Орьевку. Кингисеппский район, дорога Лужицы — Первое Мая.
Еще два моста жде капремонт:
- Мост через безымянный ручей на подъезде к станции Кондратьево в Выборгском районе.
- Мост через Систу на дороге Копорье — Ручьи в Кинигсеппском районе.
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14.04.2022 262