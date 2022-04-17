В Ленобласти за лето отремонтируют семь мостов

Автор: Александр Селиванов
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Пять мостов ждет типовой ремонт, а 2 – капитальный.

В сообществе «Дороги Ленинградской области» во «ВКонтакте» появилась информация о том, что за лето в регионе отремонтирую семь мостов.

Так будут отремонтированы:

  • Мост через Гороховку. Выборгский район, дорога — Советский — Дятлово — Молодежное — Верхне-Черкасово.
  • Мост через Лемовжу.
  • Волосовский район, дорога Хотнежа — Сосницы.
  • Мост через Черенку. Бокситогорский район, дорога Пикалево — Струги – Колбеки.
  • Мост через Чёрную. Ломоносовский район, дорога Ропша — Марьино.
  • Мост через Орьевку. Кингисеппский район, дорога Лужицы — Первое Мая.

Еще два моста жде капремонт:

  • Мост через безымянный ручей на подъезде к станции Кондратьево в Выборгском районе.
  • Мост через Систу на дороге Копорье — Ручьи в Кинигсеппском районе.
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14.04.2022 262
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