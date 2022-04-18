Туристическому бизнесу Ленобласти предоставят неиспользуемые рекреационные зоны бесплатно

В Ленобласти намерены поддержать предпринимателей, готовых развивать туристическую инфраструктуру. Им могут безвозмездно предоставить готовые рекреационные зоны — заброшенные турбазы и пионерские лагеря.

Об этом пишет пресс-служба правительства Ленобласти 18 апреля. С соответствующей инициативой выступил губернатор региона Александр Дрозденко.

В качестве готовых рекреационных зон могут быть использованы заброшенные турбазы и пионерские лагеря. На сегодняшний день в перечень заброшенных объектов туристской индустрии в Ленинградской области входит 61 объект.