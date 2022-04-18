Туристическому бизнесу Ленобласти предоставят неиспользуемые рекреационные зоны бесплатно

В Ленобласти намерены поддержать предпринимателей, готовых развивать туристическую инфраструктуру. Им могут безвозмездно предоставить готовые рекреационные зоны — заброшенные турбазы и пионерские лагеря.
Об этом пишет пресс-служба правительства Ленобласти 18 апреля. С соответствующей инициативой выступил губернатор региона Александр Дрозденко.
В качестве готовых рекреационных зон могут быть использованы заброшенные турбазы и пионерские лагеря. На сегодняшний день в перечень заброшенных объектов туристской индустрии в Ленинградской области входит 61 объект.
Территории неиспользуемых пионерских лагерей и баз отдыха Ленинградской области будем предлагать ответственному бизнесу для создания инфраструктуры гостеприимства, рекреационных зон и реализации туристических проектов. Развитие отрасли поможет создать новые рабочие места, а комфортные условия для отдыха — предотвратить несчастные случаи на воде и пожары в лесу. Поручил профильным комитетам подготовить предложения и предусмотреть для бизнеса механизм безвозмездного, либо льготного представления на срок от трёх до пяти лет земельных участков и строений, — заявил Дрозденко.