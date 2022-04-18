Прямая линия с губернатором Ленобласти завершилась. Что жителей региона беспокоит больше всего

Александр Дрозденко провел телефонную линию с жителями Ленинградской области. Несколько жалоб уже взяты на контроль губернатора.

Текстовую трансляцию вел Online 47 в своем Telegram-канале днем, 18 апреля. Как следует из стенограммы, больше всего ленинградцев беспокоит здравоохранение, общественный транспорт и реализация мусорной реформы.

Жительница Соснового Бора пожаловалась губернатору на нехватку сократилось автобусных рейсов до Кингисеппа. Ранее автобус приезжал минимум раз в день, а теперь курсирует лишь пару раз в неделю. Александр Дрозденко заявил о необходимости добавить хотя бы пару рейсов в неделю – обязательно в пятницу и выходные.

Пенсионерка из Кудрово обратилась к главе региона с вопросом о том, когда в городе появится поликлиника. Губернатор поделился, что поликлинику в населенном пункте должны начать вводить в эксплуатацию уже осенью этого года. Сейчас ведется закупка необходимого медоборудования.

Жителей Мурино, в свою очередь, беспокоит плохая уборку мусора коммунальными службами. Местный житель рассказал, что рядом с Петровским бульваром образовалась большая свалка. Её пытаются убирать своими силами жители района, но безрезультатно. Профильные ведомства ссылаются на то, что это «ничейная земля».

«Территория должна быть за кем-то закреплена! Дело в рабочей силе? Можем выделить. Ну не могу же я сам туда приезжать и регулярно убирать!», — возмутился Александр Дрозденко и поручил разобраться в данном вопросе.

Еще на одну свалку пожаловалась жительница Ленобласти, но уже в Новогорелово. По ее словам, никакого разрешения на складирование отходов в этом месте не выдавалось. Главе региона сообщили, что это, вероятно, территория Петербурга, хотя и там в плане никаких новых полигонов в этом месте не значилось. Губернатор отметил, что на место можно отправить экомилицию, которая и разберётся в ситуации.