Россияне начали массово отказываться от путешествий в Крым

Большинство жителей России передумало ехать отдыхать в Крым и отменило бронирования. Туроператоры отметили, что спрос на майские праздники упал на 40—45%.

Крым впервые за долгое время оказался не самым популярным внутренним направлением у россиян на майские праздники. Полуостров даже не вошел в топ-5. Причиной стало то, что туристы начали массовую отмену билетов и бронирования: они опасаются ограничений на перелеты и уровня террористической опасности, объявленной недавно в регионе.

Коммерсант, ссылающейся на туроператоров. – Продажи туров на полуостров фактически остановились. <…> Спрос на Крым на майские праздники сократился на 40—45% к прошлому году, – сообщается в материале газеты, ссылающейся на туроператоров.

Предполагают, что Крым не станет любимчиком туристов в этом году. Представители сферы считают, что поток приезжающих снизится на 30—35%.