Крым впервые за 8 лет обеспечен водой

Впервые с 2014 года полуостров полностью обеспечен пресной водой. Она заполнила полностью Северо-Крымский канал.
Как передает в понедельник, 28 марта, РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя Госкомводхоза Крыма Альберта Кангиева, проблема водоснабжения региона решена.
В Крыму заполнены водохранилища и есть подземные водозаборы. Чиновник также отметил, что водой обеспечены даже фермерские хозяйства.
Отметим, что Северо-Крымский канал протяженностью 400 километров служил для обеспечения полуострова водой из Днепра. Однако со стороны Украины канал был перекрыт после. В ходе спецоперации ВС РФ русло канала было разблокировано.
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