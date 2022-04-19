Российские дети начнут учить еще один предмет уже с первого класса

Как сообщил 19 апреля глава Министерства просвещения Сергей Кравцов, в российских школах с первого класса будет введено историческое просвещение. Его будут изучать в рамках других предметов.
«Мы сделаем все, чтобы сохранялась историческая память. Мной принято решение, что историческое образование начнется в школах с первого класса», – сообщил Сергей Кравцов
На момент подготовки публикации историю в российских школах начинают изучать с пятого класса. Ранее Кравцов заявлял о необходимости ввести в учебные учреждения начального и среднего образования государственную символику.
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