Российские дети начнут учить еще один предмет уже с первого класса

Как сообщил 19 апреля глава Министерства просвещения Сергей Кравцов, в российских школах с первого класса будет введено историческое просвещение. Его будут изучать в рамках других предметов.

«Мы сделаем все, чтобы сохранялась историческая память. Мной принято решение, что историческое образование начнется в школах с первого класса», – сообщил Сергей Кравцов

На момент подготовки публикации историю в российских школах начинают изучать с пятого класса. Ранее Кравцов заявлял о необходимости ввести в учебные учреждения начального и среднего образования государственную символику.