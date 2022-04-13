Выступление певицы Елены Ваенги на 9 мая обойдется Всеволожску в 2,3 млн рублей

В День Победы Всеволожск посетит певица Елена Ваенга с сольным концертом. Менеджеры артистки оценили ее выступление в 2,3 млн рублей.

Согласно данным портала госзакупок, кроме гонорара в размере почти 2,3 млн рублей, для певицы будет разработан бытовой райдер (перечень бытовых условий, предъявляемых артистом к организаторам выступлений).

Также на плечи организаторов ляжет организация транспорта и питания команды Ваенги. Добираться они будут на иномарке «Мерседес». Выступление певицы начнется в 21.00 и продлится 45 минут в парке «Песчанка».