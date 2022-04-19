Глава «Евроинвест» Андрей Березин поддержал конкурс «Звезда Прометея» Всемирного клуба петербуржцев

В апреле 2022 года в Меншиковском дворце состоялась 27-ая церемония награждения лауреатов Международного конкурса юных талантов «Звезда Прометея» Всемирного клуба петербуржцев. Генеральным партнером церемонии выступил холдинг «Евроинвест» Андрея Березина.

В конкурсе участвовали учащиеся 14-17 лет, победители российских и международных олимпиад, конкурсов и соревнований. Лауреатами «Звезды Прометея» в этом году были представлены в номинациях «Наука», «Журналистика», «Спорт» и прочих.

Андрей Березин поддерживает клуб уже много лет.

«Мы считаем, что это действительно важно. Здесь собралось будущее не только Петербурга, но и всей России. Особенно радует, что большинство победителей сегодня в номинации «Наука» и «Научно-техническое творчество». Наш фонд «Евровенчур» заинтересован в развитии отечественного инновационного потенциала и мы надеемся, что нынешние номинанты премии однажды смогут стать и получателями инвестиций для своих инновационных проектов от нашего фонда», – отметил Андрей Березин

Церемонию награждения провел один из учредителей награды, президент Всемирного клуба петербуржцев, директор Государственного Эрмитажа Пиотровский.