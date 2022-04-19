Глава «Евроинвест» Андрей Березин поддержал конкурс «Звезда Прометея» Всемирного клуба петербуржцев

Автор: Сергей Агутин
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В апреле 2022 года в Меншиковском дворце состоялась 27-ая церемония награждения лауреатов Международного конкурса юных талантов «Звезда Прометея» Всемирного клуба петербуржцев. Генеральным партнером церемонии выступил холдинг «Евроинвест» Андрея Березина.

Глава «Евроинвест» Андрей Березин поддержал конкурс «Звезда Прометея» Всемирного клуба петербуржцев Санкт-Петербург, Андрей Березин
Глава «Евроинвест» Андрей Березин поддержал конкурс «Звезда Прометея» Всемирного клуба петербуржцев Санкт-Петербург, Андрей Березин
Глава «Евроинвест» Андрей Березин поддержал конкурс «Звезда Прометея» Всемирного клуба петербуржцев Санкт-Петербург, Андрей Березин
Глава «Евроинвест» Андрей Березин поддержал конкурс «Звезда Прометея» Всемирного клуба петербуржцев Санкт-Петербург, Андрей Березин
Глава «Евроинвест» Андрей Березин поддержал конкурс «Звезда Прометея» Всемирного клуба петербуржцев Санкт-Петербург, Андрей Березин

В конкурсе участвовали учащиеся 14-17 лет, победители российских и международных олимпиад, конкурсов и соревнований. Лауреатами «Звезды Прометея» в этом году были представлены в номинациях «Наука», «Журналистика», «Спорт» и прочих.

Андрей Березин поддерживает клуб уже много лет.

«Мы считаем, что это действительно важно. Здесь собралось будущее не только Петербурга, но и всей России. Особенно радует, что большинство победителей сегодня в номинации «Наука» и «Научно-техническое творчество». Наш фонд «Евровенчур» заинтересован в развитии отечественного инновационного потенциала и мы надеемся, что нынешние номинанты премии однажды смогут стать и получателями инвестиций для своих инновационных проектов от нашего фонда», – отметил Андрей Березин

Церемонию награждения провел один из учредителей награды, президент Всемирного клуба петербуржцев, директор Государственного Эрмитажа Пиотровский.

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