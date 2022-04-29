День Победы: куда вписаться, если хочу принять активное участвие в праздновании?

В России начались активные действия к подготовке к 9 мая 2022 года. Многие ленинградцы хотят принять участие в праздновании, но не знают с чего начать. Рассказываем, как стать волонтером знаменательного события, отправить благодарственное письмо ветеранам и что еще можно предпринять в рамках грядущих торжественных мероприятий.

Как стать волонтером Дня Победы?

Добровольцы Дня Победы занимаются организацией всероссийских и международных акций, заботятся о ветеранах войны, помогают в благоустройстве памятных мест, восстанавливают истории семей, которые потерялись в результате страшных событий и не дают забыть правдивую историю памятной даты для многих народов.

Забота о ветеранах должна проявляться не только 9 мая, но и в другие дни. Добровольцы оказывают поддержку людям, ставшими свидетелями страшных событий, в социально-бытовых вопросах, а также сопровождают в больницы и на разного рода мероприятия.

Важное значение имеет и популяризация истории России. Члены движения разрабатывают и проводят квесты на основании достоверных фактов и воспоминаний ветеранов, погружая участников мероприятия в иную реальность исторической направленности. Подобные квесты Волонтеров Победы прошли свыше 100 тысяч человек.

Стать добровольцем можно путем регистрации на сайте «Волонтеры Победы. Всероссийское общественное движение». Есть два варианта постановки на волонтерский учет. Первый — через соцсеть «ВКонтакте», где процесс происходит быстро за счет переноса данных аккаунта в реестр общественного движения. Второй — по средствам электронной почты, где нужно будет самостоятельно внести запрашиваемые сведения.

Как отправь «Письмо Победы Герою»?

Сейчас каждый ленинградец может отправить письмо ветерану, тем самым выразив благодарность и признательность за заслуги конкретному герою Победы. Это можно сделать с помощью сайта «Забота о ветеранах РФ».

Интернет-площадка также предлагает ознакомить с историями ветеранов в разделе «Воспоминания».

Как стать участником международной акции» Сад памяти»?

В память о родном герое войны можно посадить дерево, добавив местоположение посадки в карту «Сада памяти». Войти в систему можно через соцсети — «ВКонтакте» или «Одноклассники».

Целью мероприятия является увековечивание памяти людей, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Впервые акция прошла в 2020 году. С тех пор с ней приняли участие свыше двух миллионов жителей России, а инициативу подхватили граждане в более 50 странах. В рамках проекта сформировались несколько форматов: #СадПамятиДома, в котором участники сажают деревья на своих владениях, и #СадПамятиГлазамиДетей, где около пяти тысяч ребят прислали свои рисунки.

Как принять участие в шествии «Бессмертный полк» там, где это запрещено?

Те граждане, в чьих странах проживания отменили «Бессмертный полк», могут принять участие в мероприятии дистанционно. Для этого необходимо прислать фото своего родственника — участника Великой Отечественной войне с указанием его ФИО и местом проживания на электронный адрес bp@vsezapobedu.com. Волонтеры 9 мая пронесут портрет героя в том районе РФ, где проходила его жизнь.

Что можно еще сделать?

Ознакомиться с информацией о месте, времени и маршруте проведения «Бессмертного полка» в определенном городе можно с помощью официального сайта ООД «Бессмертный полк России«. Сведения будут доступны после согласования с органами власти в конкретном населенном пункте. Что касается раздачи георгиевских ленточек, то акция стартует 27 апреля. В этот же день на официальном сайте «Волонтеры Победы. Всероссийское общественное движение» разместят список адресов.

В поиске информации об определенном ветеране поможет интернет-портал «Память народа: Подлинные документы о Второй Мировой Войне», где можно ознакомиться с документами о наградах и проследить боевой путь защитника отечества, указав его ФИО и дату рождения. На сайте «Блокада Ленинграда. Эвакуация» можно найти сведения о людях, которых вывезли из осажденного города. На настоящий момент в базу внесены биографические сведения о 836 306 гражданах. Для получения результата необходимо ввести ФИО, дату рождения и год эвакуации.

Восстановить семейную историю и заполнить биографические пробелы в семейном древе помогут Волонтеры Победы, если оставить свою заявку на сайте в рамках проекта «Моя история». С результате отработанного механизма каждый россиянин может рассчитывать на консультацию по основным вопросам, а также непосредственную помощь по восстановлению семейной истории и работой с архивами.

Для тех, кто хочет вспомнить знаменательные события, произошедшие в период войны, доступны онлайн-экскурсии по первой в мире инсталляции, погружающей в историческую реальность войны. Композиция создана в движущемся составе поезда.