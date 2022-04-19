Медведев о НАТО: мы должны быть готовы к агрессивным действиям

Дмитрий Медведев заявил о необходимости быть готовыми к опасности, которая исходит от НАТО.

Это зампред Совбеза РФ озвучил на заседании президиума Совета при президенте по науке и образованию, пишет РИА Новости 19 апреля.

«Речь идет, прежде всего, о попытках расширить присутствие НАТО вблизи наших границ. И это уже не фигура речи и не набор стандартных угроз. Мы должны быть готовы к тем агрессивным действиям, которые могут случиться, и поэтому наращивать систему, которая позволяет обеспечивать нашу страны самыми современными вооружениями», – сказал Медведев.

По словам политика, для защиты стране необходима «надежная высокотехнологичная мощная техника и военного, и двойного назначения».