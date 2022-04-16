В Петербурге простились с генерал-майором, погибшим на Украине

В Петербурге состоялись похороны заместителя командующего 8-й армией генерал-майора Владимира Петровича Фролова.

Прощание с офицером прошло в субботу, 16 апреля. Его похороны прошли на Серафимовском кладбище со всеми воинскими почестями. В церемонии принял участие Александр Беглов, который также выразил соболезнования семье и близким генерал-майора. Об этом пресс-служба Смольного сообщает 16 апреля.

«Генерал Фролов — потомственный военный…Настоящий патриот, храбрый и отважный человек, он честно и до конца исполнил свой воинский и человеческий долг. Народ не забудет своих героев. Вечная ему память», — пособолезновал Беглов.

12 апреля в Петербурге простились с прапорщиком Артемом Пановым и подполковником Мирасом Башаковым, которые погибли в ходе военной спецоперации на Украине.

Тем временем, число погибших на Украине военнослужащих Ленобласти достигло 10 человек. Ранее стало известно о гибели Александра Приходько, Романа Симакова, Никиты Аврова, Никиты Татаренко, Дмитрия Федосеева, Матвея Вахитова, Юрия Савенкова, Андрея Портуся, Павла Позанена, Сергея Солоева.