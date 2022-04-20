В Киришах тридцатилетний мужчина получил ножом по лицу от сожительницы за развращение сына

Сожитель был взят под стражу в больнице.
По информации телеграм-канала Раньше всех. Петербург, в Киришах 30-летний мужчина поприставал к маленькому мальчику. Он трогал его за интимные места и развращал.
Когда ребенок рассказал об этом матери, она не долго думая взяла нож и нанесла удар по своему сожителю. Мужчину доставили в больницу с колотой раной.
В медучреждении подозреваемого в педофилии уже ждали сотрудники полиции.
Вам будет интересно
Как оказалось, педофил кошмарит жителей нескольких районов Петербурга еще с начала февраля. Его разыскивает полиция за два эпизода растления детей. В...
07.04.2022 631