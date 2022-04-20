В Киришах тридцатилетний мужчина получил ножом по лицу от сожительницы за развращение сына

Сожитель был взят под стражу в больнице.

По информации телеграм-канала Раньше всех. Петербург, в Киришах 30-летний мужчина поприставал к маленькому мальчику. Он трогал его за интимные места и развращал.

Когда ребенок рассказал об этом матери, она не долго думая взяла нож и нанесла удар по своему сожителю. Мужчину доставили в больницу с колотой раной.

В медучреждении подозреваемого в педофилии уже ждали сотрудники полиции.