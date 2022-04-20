В России резко выросла стоимость похорон

С конца февраля в России стремительно растет стоимость ритуальных услуг, например, похороны уже подорожали почти на 30%.

По словам источника, спрос на услуги по благоустройству могил и ритуальные услуги по всей стране с начала апреля упал на 80%, похожая ситуация наблюдалась в 2020 году, когда из-за пандемии коронавируса кладбища во многих регионах были полностью закрыты. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на сообщение представителя производителя ритуальной продукции

Падение спроса произошло на фоне двукратного роста стоимости услуг. По словам специалистов, это связано с повышением цен на материалы, оборудование и транспорт. Исполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев Елена Андреева рассказала, что на рынке наблюдается дефицит гранита. Большая часть сырья поставляется из Китая, который принимает оплату в подорожавшей валюте.